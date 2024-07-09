Под Харовском в Баранихе впервые за два года прошел мотокросс

Награды ждали участников, завоевавших места по восьмое включительно, команды мотоциклов с колясками - по пятое, а в суперзаезде призы доставались получившим первые 15 мест.

Погода не слишком располагала к проведению соревнований. Супер-ливни в пятницу и субботу расквасили трассу, и тренировки начались только во второй половине дня, когда все немного подсохло. А в воскресенье солнце и ветер трассу пересушили, немедленно образовалась пыль.

Соревнования приобрели международный статус: участвовали спортсмены из Белоруссии, а также ряда российских регионов.

В эт же время проходил этап Кубка страны на Урале, и многие спортсмены отправились туда. Однако, Бобрышев, Петрашины, Рыбаков, Леонов, Сазановец, Волович, Жмылёв и другие порадовали большое количество зрителей своим мастерством.

В следующем году на этой трассе планируют провести этап Чемпионата России по кроссу на мотоциклах с колясками. Ранее подобные соревнования уже проходили в Баранихе.

