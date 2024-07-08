Лидер «Новых людей» встретится с застройщиком проблемного дома в Доронино

В партию «Новые люди» пожаловались жители вологодского микрорайона «Доронино». Шесть лет назад ООО «Жилищно-строительная индустрия» получило в городской администрации разрешение на строительство многоэтажки на улице Фрязиновской.

Люди немедленно начали писать во все инстанции обращения о нарушениях, а также о несогласии с точечной застройкой в этом месте, поскольку ранее им посулили, что пустырь благоустроят.

В прокуратуре заявителям ответили, что нарушений на стройке нет, а работы идут согласно российскому законодательству.

Тогда жители микрорайона начали подавать петиции, одна из которых набрала более 1600 подписей. В городской администрации вынесли постановление об остановке стройки. Однако вместо того, чтобы законсервировать объект, застройщик продолжил возводить дом.

Люди обратились за помощью в партию «Новые люди». Руководитель регионального отделения партии Александр Борисов и его коллеги пообщались с жителями и выяснили, что застройщик игнорирует все предписания, а работы идут прямо над детской площадкой.

Борисов лично вскарабкался на забор и убедился, что стройка продолжается, после чего выложил видео в местных соцсетях.

«Люди пишут нам в региональное отделение, что проблема не решена, а застройщик продолжает строительство. Мы убедились, что это действительно так. Поэтому 12 июля мы проведём здесь встречу с жителями, депутатом Госдумы от нашей партии Сарданой Авксентьевой и представителями администрации. Мы попросили позвать и застройщика, нужно присутствие всех сторон», — говорит Александр Борисов.

В партии «Новые люди» заявили о намерении помочь жителям микрорайона, которых беспокоит безопасность детей.

Ранее депутаты Госдумы от «Новых людей» подготовили законопроект, который обязывает застройщиков сдавать одновременно жильё и всю необходимую инфраструктуру, включая детские и спортивные площадки, парки и подъездные дороги.