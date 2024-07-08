Житель Великого Устюга едва не задушил заступившуюся за мать сестру

[ Происшествия ]

Конфликт, о котором сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, случился 5 марта.

В гости к матери и сестре пришел пьяный 53-летний рецидивист, который вышел из тюрьмы прошлым летом. Он начал ссориться с мамой. Сестра сделала гостю замечание. 

Тот разозлился и пообещал убить заступницу. Он ударил ее ладонью в грудь, а потом начал душить.

Близкие вызвали полицию. На злоумышленника завели дело за угрозу убийством и  побои, причиненные  лицом, имеющим судимость за насильственное преступление. 

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, дело по его ходатайству было рассмотрено в особом порядке.

Великоустюгский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу. 

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