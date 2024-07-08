Под Грязовцем экс-начальница почтамта воровала лотерейные билеты

По версии следствия, 42-летняя начальница почтового отделения в Грязовецком округе присваивала деньги от продажи лотерейных билетов с мая прошлого года по февраль текущего.

Она приобретала товары через служебную программу, фактически не внося за них оплату. Несколько билетов дама взяла себе.

Общая сумма ущерба превысила 430 тысяч рублей. Потом в отделении прошла ведомственная ревизия, всплыла недостача. На женщину завели дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В региональном СКР сообщили, что дело передали в суд.