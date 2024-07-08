Вологодские футболисты разгромили великолукскую команду со счетом 2:1

И эта победа для вологодских футболистов получилась волевой. Пропустив первый гол, вологжане вернули паритет спустя семь минут. Гол забил лучший бомбардир "бело-голубых" Антон Бетюжнов, для которого этот мяч стал 7-м в сезоне.

Спустя час игры Даниил Криворучко после розыгрыша углового вывел хозяев вперёд, забив, как выяснится позднее, победный гол. 2:1 в пользу вологодского «Динамо».

«Игра непростая для нас получилась. Мы в течение тренировочной недели видели, что ребята чуть-чуть утомились: и физически, и психологически. Сегодня игра показала, что им очень тяжело давалось то, что происходило на футбольном поле. Но они молодцы, включили характер, проявили стойкость духа и волевую победу одержали.Мы последние три матча пропускали мячи со стандарта, где теряли очки. Сегодня нам футбольная удача улыбнулась, и мы два мяча реализовали со стандартных положений. В целом заслуженная победа. Ребята молодцы», отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Рудольф Чесалов.

Вологжане завершили первый круг группы 2 на седьмом месте, набрав 20 очков в 15 матчах. Впереди команды ждёт небольшой отдых. В 16-м туре "динамовцы" сыграют с петербургской «Звездой». Эта встреча пройдёт в Северной столице 27 июля.