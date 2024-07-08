В Вологодской школе №23 после ремонта откроют второе здание

В Вологде капитально ремонтируют Центр образования № 23 «Созвучие». В рамках ремонта обновят не только действующее здание, но и корпус, который много лет не использовался. В этом году он был передан из областной собственности на баланс муниципалитета.

«Сейчас в 23 школе ведутся работы по двум корпусам: старый, где шло обучение в две смены и здание, которое много лет не эксплуатировалось. В действующем здании работы идут интенсивно: меняем фасад, кровлю, окна. К 1 сентября этот корпус будет готов принять школьников. Ремонт внутренних помещений запланирован на следующий год. Второе здание требует к себе больше внимания и капитально ремонтируется буквально от кровли до подвала. В нем работы планируем завершить к концу года. Благодаря тому, что второе здание будет введено в эксплуатацию, все ученики этой школы смогут заниматься в первую смену», – рассказал исполняющий обязанности мэра города Вологды Андрей Накрошаев.

В неэксплуатируемом здании необходимо обновить кровлю, инженерные коммуникации, окна, фасад, заменить перегородки, межэтажные блоки, выполнить с нуля внутреннюю отделку. Для кабинетов, зон отдыха и пищеблока закупят мебель и оборудование. Кроме того, планируется заасфальтировать территорию вокруг корпуса. На данный момент подрядчик выполнил демонтажные работы, подготовил стены к штукатурным работам, вставил пластиковые окна.

Новый корпус позволит не только отказаться от второй смены, но и увеличить число школьников, которые занимаются дополнительным образованием, так как в здании появятся дополнительные спортивный, хореографический, актовый залы, кабинеты для индивидуальных занятий музыкой, вокалом, а также будет оборудован современный библиотечный центр.

Напомним, в этом году в Вологде идет капитальный ремонт 9 школ и 4 детских садов. Работы ведутся на средства федерального и областного бюджетов.