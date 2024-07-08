В Вологде шестилетняя девочка попала под колеса машины на «зебре»

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ДТП произошло вчера, 7 июля, около 21:15 на улице Можайского у дома № 59 в областном центре, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Рено» сбил 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и катила велосипед рядом с собой. Ее родители шли следом.

В результате аварии, девочку с травмами доставили в детскую областную больницу, врачи назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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