В Вологде шестилетняя девочка попала под колеса машины на «зебре»

ДТП произошло вчера, 7 июля, около 21:15 на улице Можайского у дома № 59 в областном центре, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Рено» сбил 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и катила велосипед рядом с собой. Ее родители шли следом.

В результате аварии, девочку с травмами доставили в детскую областную больницу, врачи назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.