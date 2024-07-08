Два ребенка выпали из окон на Вологодчине за выходные

За последние два дня в Вологодской области два малыша выпали из окон. Первый случай произошел в Череповце в субботу. Там шестилетний ребенок выпал из окна 5 этажа. Вторая трагедия случилась в воскресенье в областном центре. Двухлетний малыш вылетел из окна 6 этажа на москитной сетке. Об этом сообщил региональный Департамент здравоохранения.

Оба малыша получили тяжелые травмы, госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.