Два ребенка выпали из окон на Вологодчине за выходные

За последние два дня в Вологодской области два малыша выпали из окон. Первый случай произошел в Череповце в субботу. Там шестилетний ребенок выпал из окна 5 этажа. Вторая трагедия случилась в воскресенье в областном центре. Двухлетний малыш вылетел из окна 6 этажа на москитной сетке. Об этом сообщил региональный Департамент здравоохранения.
Оба малыша получили тяжелые травмы, госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
«Пожалуйста, будьте внимательны! Чтобы избежать несчастного случая, не нужно оставлять ребёнка одного в помещении. Обычные москитные сетки для проветривания использовать нельзя - даже самые маленькие дети выдавливают их своим весом. На окна необходимо ставить специальные ограничители, а также нужно убирать мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Альтернатива проветриванию в жару – кондиционер. Помните, детям безответственность взрослых может стоить здоровья и жизни, а родителям - свободы!», – напоминают в Департаменте.