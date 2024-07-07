В Верховажье автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП

ДТП произошло сегодня ночью, 7 июля, около 01:25, на улице Гагарина у дома №3 в Верховажье.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, 34-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-21101», на высокой скорости съехал с дороги. После этого машина опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП.

В результате аварии водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На месте была оказана помощь 35-летнему пассажиру, ему назначено амбулаторное лечение.

Известно, что водитель отказался от медицинского освидетельствования. Помимо этого, оба пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.