В Вологде возведут деревянную часовню на месте утраченного храма

С 25 по 27 июля в Вологде пройдут Международный форум деревянного строительства и Пятый Российский смотр-конкурс «Дерево в архитектуре».

«В этом году Вологда впервые стала площадкой для проведения форума, его формат является необычным для нашего города и вместе с тем открывает новые возможности, расширяет горизонты. В Вологде осталось и хорошо сохранилось большое количество памятников уникальной деревянной архитектуры. Важно отметить, что такое наследие есть только в нескольких городах России, в том числе и в Вологде. У нас интересный опыт по сохранению и реновации памятников архитектуры совместно с инвесторами, ведется системная работа. Поделимся своими успешными наработками и обязательно возьмем на вооружение передовой опыт других участников.», – прокомментировал исполняющий обязанности мэра города Вологды Андрей Накрошаев.

Одним из ярких событий форума станет возведение деревянной часовни на месте утраченного Спасо-Всеградского собора на площади Революции. Оно начнется 25 июля. Спасо-Всеградский собор был построен в XVII веке, когда на город обрушилась эпидемия. Было решено поставить за один день храм во имя Всемилостивого Спаса. Строительство началось в ночь на 18 (31) октября 1654 года, а уже днем епископ Маркел освятил обетную церковь, и мор прекратился.

Позднее деревянный храм был заменен каменным собором, который стал главным храмом Вологды. В 1920-е годы его закрыли, лишив собор колокольни и глав с крестами. Затем в нем размещался Дом искусств, а потом кинотеатр. В 1972 году здание собора снесли. Сейчас на этом месте водружен семиметровый Поклонный крест, на котором укреплены бронзовые барельефы с изображением двадцати святых, связанных с Вологодским краем.

«В рамках форума нам предстоит повторить тот шаг, который несколько столетий назад объединил вологжан в создании духовного центра. Новая часовня станет единственной в своем роде. Автором уникального проекта выступил заслуженный архитектор Российской Федерации Михаил Мамошин. Строительство начнется с молитвы перед закладкой часовни и пройдет по всем канонам. Это уникальный опыт», – рассказал начальник Управления архитектуры Администрации Вологды Денис Поздняков.

Помимо этого, 25 июля с 16:45 до 17:45 в Юго-Западной башне Вологодского кремля пройдет авторский мастер-класс «Тень, дерево» от члена Союза архитекторов России, Союза дизайнеров и Союза графиков России, основателя уникальной деревянной архитектуры Тотана Кузембаева.

Выставочной площадкой проекта «дерево в архитектуре» станет Кремлевская площадь. Все желающие увидят работы, выполненные за последние три года только из дерева или в сочетании с другими строительными и отделочными материалами.

Кроме деловой программы организаторы готовят и развлекательную: обучение и соревнования по городошному спорту, фотозоны с элементами из дерева, конкурс и выставка фотографии деревянной архитектуры, выступления музыкальных коллективов, архитектурные мастерские для детей и многое другое. Также запланированы экскурсии по объектам деревянного зодчества Вологды и по производственным площадкам.