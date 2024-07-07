На Вологодчине после урагана восстановили 3,4 тысячи км ЛЭП

«Россети Северо-Запад» сообщают, что восстановили 3,4 тысячи километров ЛЭП в Вологодской области после урагана «Орхан». Энергетики включили 171 линию электропередачи и 1740 трансформаторных подстанций.

В Вологодском филиале «Россети Северо-Запад» действует особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. На смене трудятся 52 бригады, также задействованы 54 единицы техники.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.