На Вологодчине после урагана восстановили 3,4 тысячи км ЛЭП

[ Общество ]

«Россети Северо-Запад» сообщают, что восстановили 3,4 тысячи километров ЛЭП в Вологодской области после урагана «Орхан». Энергетики включили 171 линию электропередачи и 1740 трансформаторных подстанций.

В Вологодском филиале «Россети Северо-Запад» действует особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. На смене трудятся 52 бригады, также задействованы 54 единицы техники.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

««Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», – отметили в пресс-службе компании.

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