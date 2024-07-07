Вологодские каратисты вошли в число лучших на всероссийских соревнованиях

Вологжане вошли в число лучших в финале XII летней юношеской Спартакиады учащихся России 2024 года.

Соревнования по карате прошли накануне в Пензе на базе спортивной арены единоборств "Воейков". В турнире приняли участие 110 атлетов из 33 регионов России.

Вологодские каратисты, воспитанники тренера Фазули Рамазанова, показали хороший результат. Тимур Гилмединов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 76 кг, среди юношей 16-17 лет.

Анна Макарова остановилась в шаге от медали. Девушка заняла 5 место, завершив своё выступление в четвертьфинале.