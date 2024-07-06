Дома в центре Вологды внепланово оставят без горячей воды

Ряд домов в центральной части Вологды в начале следующей недели оставят без горячей воды. В администрации Вологды отключения объяснили устранением дефектов на магистральных тепловых сетях по улице Ветошкина.

В частности, с 9:00 8 июля до 9:00 9 июля горячую воду отключат в следующих домах:

- Площадь Бабушкина, 3, 4, 5, 6, 8;

- Улица Батюшкова, 2, 3А, 4, 6, 9, 11,12, 16-Б;

- Улица Благовещенская, 3, 4, 9, 21 (блок Б), 21 (корпус А), 27, 30, 31, 35, 39, 48;

- Улица Ветошкина, 4, 5, 6, 6А, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 31, 37, 50, 52, 52А 54, 55, 95;

- Улица Галкинская, 1, 3, 3А, 27, 32, 32А, 35, 37, 39, 46, 63, 63А, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 87, 95А, 101, 103;

- Улица Герцена, 1, 1А, 2, 2А, 14, 16, 20, 27, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 45, 46, 49Б, 53, 54, 56, 60, 60А, 61, 65, 68, 70, 72, 73;

- Движенческий переулок, 12;

- Улица Зосимовская, 1 (блок Б), 2, 3А, 4, 5, 5Б, 5В, 9, 9А, 13А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 32, 37, 38, 40, 47, 52, 53, 53А, 55, 56, 58, 60, 63, 63Б, 63В, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 83, 89, 91, 91А, 91Б, 103, 107 (блок Б);

- Улица Каменный мост, 4;

- Улица Кирова, 16, 22;

- Улица Козленская, 3, 6, 8, 10, 11, 13А, 15Б, 30, 40, 43А, 44, 44А, 47, 59, 61, 62, 63, 64, 64Б, 65, 65А, 67, 69, 70, 74, 76, 76А;

- Кремлевская пл., 2;

- Улица Ленина, 2, 3, 7, 7А, 8А, 10, 13, 13А, 14 ,15, 17, 19, 19А;

- Улица Ленинградская, 5, 26;

- Улица Лермонтова, 4, 5, 15, 15А, 21;

- Улица Марии Ульяновой, 2, 3, 6А, 13, 14, 15, 17, 18, 47;

- Улица Мальцева, 1, 3, 4, 19, 20;

- Улица Мира, 1, 6Б, 8, 9, 20, 30, 34, 37, 38;

- Улица Октябрьская, 2, 4, 6, 8, 10, 13А, 36, 38, 38А, 40;

- Улица Первомайская, 3, 3А, 4, 5, 12, 13, 23, 29, 30, 31, 31А, 35, 35А, 40, 42;

- Улица Пирогова, 12, 14, 24, 26, 43, 47;

- Площадь Возрождения, 2;

- Проспект Победы, 6, 39;

- Улица Предтеченская, 3, 5, 8, 10, 19, 19А, 31А, 33, 36, 45, 54, 56, 57А, 58, 62, 64, 72, 75, 81, 83;

Пречистинская набережная, 2, 14, 14А, 20Б, 34А, 38 кв. 1, 38 кв. 2, 58 кв. 1, 58, кв. 2, 44А, 58А, 70, 76;

- Улица Пушкинская, 1, 17, 18, 20А, 22, 25, 25А, 25 корп. №2, 41, 43, 52;

- Улица Сергея Орлова, 6, 9;

- Советский проспект, 1, 2, 2Б, 6, 13, 22, 24, 24Б, 28, 27, 30, 36, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 68;

- Техникумовский переулок, 4, 4Б;

- Торговая площадь, 3, 7, 15, 17;

- Улица Челюскинцев, 4, 6, 8, 9;

- Улица Чехова, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 30А, 35, 36, 39, 44, 51, 51А, 53, 59, 59А.

Плановое отключение горячей воды в центре Вологды запланировано с 15 июля.