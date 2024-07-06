3 золотые медали завоевали вологжане на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

Вологжане вернулись с наградами с Межрегиональных соревнований по пожарно-спасательному спорту, которые прошли в Великом Новгороде со 2 по 5 июля.

На стадионе «Волна» сильнейшие спортсмены из Санкт-Петербурга, республик Карелия и Коми, Мурманской, Вологодской, Архангельской, Калининградской и Новгородской областей боролись за кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России.

Соревнования проходили в трех дисциплинах; подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни, полоса препятствий и боевое развёртывание.

Вологодские спасатели завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Победителями турнира в дисциплине «подъем по штурмовой лестнице» в своих возрастных группах стали Сергей Лобанов, Юрий Солодягин и Игорь Подгорнов.