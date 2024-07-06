Смертельное ДТП произошло накануне в Грязовецком округе

[ Происшествия ]

Смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло накануне в Грязовецком округе. Происшествие случилось около 17.00 на 379-м километре автодороги Москва – Архангельск.

По информации пресс-службы регионального УМВД, автомобиль Дэу Нексия, ехавший в сторону Вологды, по непонятной пока причине оказался на встречной полосе, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Шевроле Лачетти.

После удара Шевроле вылетела в кювет, а Дэу столкнулась еще с одним автомобилем - Хендай Старекс.

На месте аварии погиб водитель Дэу. Тяжелые травмы получил 10-летний ребенок, находившийся в этом же автомобиле. Также в больницу был доставлен водитель Шевроле.

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