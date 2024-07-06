Андрей Накрошаев назвал сроки окончания ремонта панкратовского моста

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Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев назвал сроки окончания ремонта панкратовского моста. Первоначально мост планировали открыть в декабре этого года, однако подрядчик намерен завершить работы раньше срока.

«Открытие путепровода в створе улицы Панкратова очень важно для автомобилистов. Нам пришлось перекрыть движение полностью, а не по полосам, как обычно, чтобы не растягивать сроки ремонта и открыть движение полноценно в этом году. Сейчас сверились по графикам с подрядной организацией. В ближайшее время будет сформировано балочное строение. Осенью приступят к асфальтированию моста. Ожидаем, что к концу октября движение по мосту будет полностью открыто», – рассказал Андрей Накрошаев.

В настоящее время объект готов на 50%: сооружены опоры, ведутся работы по монтажу ригеля, в ближайшее время специалисты приступят к установке железобетонных балок в пролетах.

При реконструкции моста будут расширены тротуары. Опоры освещения и ограждение вынесут за пределы пешеходного транзита. Это позволит обеспечить удобство для всех, включая велосипедистов и маломобильных граждан.

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