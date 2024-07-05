Форум возможностей «Для мамы -2024» пройдет в Вологде

[ Общество ]

В Вологде 7 июля с 10:00 до 15:00 в скейт-парке «Яма» пройдёт форум для вологодских мам.

Форум — это большая площадка, где участников ждут образовательная программа, множество идей и тренингов для самореализации в различных направлениях, а также встречи с известными вологжанками, добившимися успеха в разных сферах, сообщает пресс-служба администрации города.

Участников ждут выставка возможностей, мастер-класс для детей и взрослых, детские площадки с играми, обучающие занятия для мам и марафон вдохновляющих историй.

Зарегистрироваться можно здесь.

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форум мамы
 

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