Китай стал крупнейшим экспортером вологодского леса

Китай в первой половине этого года стал крупнейшим экспортером леса из Вологодской области. Из более чем 600 тысяч кубометров лесоматериалов, отправленных вологодскими компаниями на экспорт, в Поднебесную вывезено 426 тысяч кубометров. Такие данные сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

Также вологодский лес в первую половину года отправлялся в Египет (70 тысяч кубометров), Ирак (25,3 тысячи кубометров), Турцию (23,1 тысяча кубометров), Корею (22,8 тысяч кубометров), Индию (21 тысяча кубометров), Вьетнам (11,8 тысяч кубометров), Беларусь (8,3 тысячи кубометров), Узбекистан (7,7 тысяч кубометров) и Азербайджан (5,3 тысячи кубометров).