В Вологде началось обсуждение Стратегии развития региона

[ Общество ]

Первая отраслевая сессия в рамках подготовки Стратегии развития Вологодчины состоялась в Вологде. Больше 60 экспертов приняли участие в обсуждении инициатив в сфере культуры и туризма.

На протяжении месяца в Вологодской области будет проходить масштабный мозговой штурм, в который будут вовлечены представители многих отраслей, жители всех районов и округов. Общая задача – наполнить идеями и предложениями Стратегию развития Вологодчины. Это фундаментальный план действий на 5-7 лет.

Первая отраслевая сессия состоялась в Юго-Западной башне Вологодского Кремля и получила название «Место силы Русского Мира». В новой Стратегии культура и туризм занимают одно из центральных мест. Вологодская область традиционно является привлекательным регионом с точки зрения туризма, но потенциал этой сферы до сих пор не удавалось широко раскрыть. На отраслевой сессии экспертам было предложено представить свое видение и идеи по этой теме, а заодно обсудить региональную идентичность.

Сергей Жестянников

«Необходимо, чтобы Стратегия была по-настоящему народной. Каждая отрасль, каждый человек могут принять участие в ее разработке. Какой будет жизнь в нашем регионе, на наших территориях зависит только от нас. Стартуем с обсуждения нашего культурного потенциала, нашей самобытности. Место силы Русского Мира - это мы, Вологодская область. Уверен, что предложенные экспертами идеи будут обязательно отражены в итоговом варианте Стратегии», - заявил Сергей Жестянников, председатель Законодательного собрания Вологодской области.

Начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский рассказал участникам отраслевой сессии о больших возможностях туристической отрасли и сферы культуры. По его словам, в регионе мощный культурный код, который необходимо актуализировать и продвигать. Гостей Вологодчины ждут 3,5 тыс. памятников истории и культуры, 189 охраняемых территорий, 330 туристских маршрутов. Развитая дорожная инфраструктура позволяет быстро и комфортно добраться до каждого из объектов, что также является одним из преимуществ нашего региона.

«От коллег мы ждем инициатив, которые позволят запустить новые направления развития в сфере музейного и библиотечного дела, театрального искусства. Все они объединяются в единый культурный код Вологодчины, который ляжет в основу новой Стратегии», - отметил Владимир Осиповский.

Всего запланировано проведение 36 отраслевых и муниципальных стратегических сессий. Следующая пройдет в Вологде 8 июля и будет посвящена обсуждению вопросов молодежной политики, физкультуры и спорта, а также патриотического воспитания детей.

Напомним, старт всеобщему обсуждению дал врио губернатора Георгий Филимонов на встрече с профсоюзными лидерами Вологодской области. Сбор предложений в Стратегию развития Вологодчины параллельно идет на сайте стратегия35.рф. Каждая инициатива вологжан будет проанализирована и получит возможность быть реализованной.

Теги:
стратегия обсуждение
 

Последние новости

Форум возможностей «Для мамы -2024» пройдет в Вологде
Китай стал крупнейшим экспортером вологодского леса
В Вологде началось обсуждение Стратегии развития региона
25 педагогов Вологодчины получат по 1 млн по новой программе «Земский специалист»
Череповчанин, устав стоять в очереди за зарплатой, украл и свою, и чужую
В центре Вологды водитель «Лексуса» сбил пешехода на «зебре»
Череповецкие поджигатели покрышек действовали по заказу
Власти Сокола выплатят по 25 тысяч рублей потерявшим жилье горожанам
Участники фестиваля «БурмагинФест» создадут символическую карту Вологды
Значительное похолодание придет в Вологодскую область в выходные дни