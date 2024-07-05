В Вологде началось обсуждение Стратегии развития региона

Первая отраслевая сессия в рамках подготовки Стратегии развития Вологодчины состоялась в Вологде. Больше 60 экспертов приняли участие в обсуждении инициатив в сфере культуры и туризма.

На протяжении месяца в Вологодской области будет проходить масштабный мозговой штурм, в который будут вовлечены представители многих отраслей, жители всех районов и округов. Общая задача – наполнить идеями и предложениями Стратегию развития Вологодчины. Это фундаментальный план действий на 5-7 лет.

Первая отраслевая сессия состоялась в Юго-Западной башне Вологодского Кремля и получила название «Место силы Русского Мира». В новой Стратегии культура и туризм занимают одно из центральных мест. Вологодская область традиционно является привлекательным регионом с точки зрения туризма, но потенциал этой сферы до сих пор не удавалось широко раскрыть. На отраслевой сессии экспертам было предложено представить свое видение и идеи по этой теме, а заодно обсудить региональную идентичность.

«Необходимо, чтобы Стратегия была по-настоящему народной. Каждая отрасль, каждый человек могут принять участие в ее разработке. Какой будет жизнь в нашем регионе, на наших территориях зависит только от нас. Стартуем с обсуждения нашего культурного потенциала, нашей самобытности. Место силы Русского Мира - это мы, Вологодская область. Уверен, что предложенные экспертами идеи будут обязательно отражены в итоговом варианте Стратегии», - заявил Сергей Жестянников, председатель Законодательного собрания Вологодской области.

Начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский рассказал участникам отраслевой сессии о больших возможностях туристической отрасли и сферы культуры. По его словам, в регионе мощный культурный код, который необходимо актуализировать и продвигать. Гостей Вологодчины ждут 3,5 тыс. памятников истории и культуры, 189 охраняемых территорий, 330 туристских маршрутов. Развитая дорожная инфраструктура позволяет быстро и комфортно добраться до каждого из объектов, что также является одним из преимуществ нашего региона.

«От коллег мы ждем инициатив, которые позволят запустить новые направления развития в сфере музейного и библиотечного дела, театрального искусства. Все они объединяются в единый культурный код Вологодчины, который ляжет в основу новой Стратегии», - отметил Владимир Осиповский.

Всего запланировано проведение 36 отраслевых и муниципальных стратегических сессий. Следующая пройдет в Вологде 8 июля и будет посвящена обсуждению вопросов молодежной политики, физкультуры и спорта, а также патриотического воспитания детей.

Напомним, старт всеобщему обсуждению дал врио губернатора Георгий Филимонов на встрече с профсоюзными лидерами Вологодской области. Сбор предложений в Стратегию развития Вологодчины параллельно идет на сайте стратегия35.рф. Каждая инициатива вологжан будет проанализирована и получит возможность быть реализованной.