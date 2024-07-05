25 педагогов Вологодчины получат по 1 млн по новой программе «Земский специалист»

[ Общество ]

Новый региональный проект «Земский специалист» дополнит федеральную программу «Земский учитель».

«По федеральной программе «Земский учитель» педагоги, которые планируют работать на селе, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. В этом году так будут заполнены 33 вакантные должности в сельских школах. Региональный проект «Земский специалист» устанавливает выплату при устройстве в сельскую школу для еще 25 педагогов дополнительно к федеральной программе. Итого в этом году в сельские школы устроятся 33 учителя по федеральной программе и 25 учителей – по региональной», – рассказал заместитель губернатора области Александр Ершов.

Полученные денежные средства учителя могут потратить на приобретение или строительство жилья на территории района или округа по месту работы.

Заявление о получении выплат рассматривает Департамент образования области. В случае принятия положительного решения с педагогическим работником будет заключен договор о предоставлении выплаты, предусматривающий его обязанность работать по основному месту работы в течение 5 лет со дня заключения данного договора.

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Фото: Вологда.рф
 

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