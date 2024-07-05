25 педагогов Вологодчины получат по 1 млн по новой программе «Земский специалист»

Новый региональный проект «Земский специалист» дополнит федеральную программу «Земский учитель».

«По федеральной программе «Земский учитель» педагоги, которые планируют работать на селе, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. В этом году так будут заполнены 33 вакантные должности в сельских школах. Региональный проект «Земский специалист» устанавливает выплату при устройстве в сельскую школу для еще 25 педагогов дополнительно к федеральной программе. Итого в этом году в сельские школы устроятся 33 учителя по федеральной программе и 25 учителей – по региональной», – рассказал заместитель губернатора области Александр Ершов.

Полученные денежные средства учителя могут потратить на приобретение или строительство жилья на территории района или округа по месту работы.

Заявление о получении выплат рассматривает Департамент образования области. В случае принятия положительного решения с педагогическим работником будет заключен договор о предоставлении выплаты, предусматривающий его обязанность работать по основному месту работы в течение 5 лет со дня заключения данного договора.