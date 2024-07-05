Череповчанин, устав стоять в очереди за зарплатой, украл и свою, и чужую

В Череповецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего череповчанина. Он обвиняется в грабеже. Об этом сообщила пресс-служба УМВД

О преступлении стало известно в апреле, когда в дежурную часть ОМВД России «Череповецкий» обратилась 34-летняя работница фирмы, расположенной в деревне Починок Череповецкого района. Женщина рассказала, что один из работников похитил крупную сумму денег.

Полицейские выяснили, что во время выдачи заработной платы один из работников схватил пачку денег и направился к выходу, женщина пыталась его остановить, но мужчина ее оттолкнул и скрылся. Ущерб составил свыше 600 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Череповца. Злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что не мог дождаться своей очереди, поэтому схватил пачку банкнот и убежал. В течение суток мужчина распивал алкоголь в компании. Часть денежных средств он отдал бывшей супруге, еще часть использовал для закрытия кредитов. Остаток в сумме 122 тысяч рублей полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.