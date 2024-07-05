Череповчанин, устав стоять в очереди за зарплатой, украл и свою, и чужую

[ Общество ]

В Череповецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего череповчанина. Он обвиняется в грабеже. Об этом сообщила пресс-служба УМВД

О преступлении стало известно в апреле, когда в дежурную часть ОМВД России «Череповецкий» обратилась 34-летняя работница фирмы, расположенной в деревне Починок Череповецкого района. Женщина рассказала, что один из работников похитил крупную сумму денег.

Полицейские выяснили, что во время выдачи заработной платы один из работников схватил пачку денег и направился к выходу, женщина пыталась его остановить, но мужчина ее оттолкнул и скрылся. Ущерб составил свыше 600 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Череповца. Злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что не мог дождаться своей очереди, поэтому схватил пачку банкнот и убежал. В течение суток мужчина распивал алкоголь в компании. Часть денежных средств он отдал бывшей супруге, еще часть использовал для закрытия кредитов. Остаток в сумме 122 тысяч рублей полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Теги:
грабеж зарплата уголовное дело
Фото: УМВД России по Вологодской области
 

Последние новости

25 педагогов Вологодчины получат по 1 млн по новой программе «Земский специалист»
Череповчанин, устав стоять в очереди за зарплатой, украл и свою, и чужую
В центре Вологды водитель «Лексуса» сбил пешехода на «зебре»
Череповецкие поджигатели покрышек действовали по заказу
Власти Сокола выплатят по 25 тысяч рублей потерявшим жилье горожанам
Участники фестиваля «БурмагинФест» создадут символическую карту Вологды
Значительное похолодание придет в Вологодскую область в выходные дни
Очередной разрыв трубопровода произошел в Череповце
Сегодня в Вологде прощаются с Заслуженным учителем РФ
Многоквартирный дом загорелся в Соколе от попадания молнии