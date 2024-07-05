Власти Сокола выплатят по 25 тысяч рублей потерявшим жилье горожанам

Жителям Сокола, потерявшим сегодня квартиры после пожара в многоквартирном жилом доме, муниципальные власти выплатят компенсацию в 25 тысяч рублей.

«С гражданами на месте встречу провели: разместим тех, кто нуждается, в гостиницах и общежитиях, готовим 3 квартиры из маневренного фонда, часть людей уехали к родственникам, вопрос с питанием и водой решен, все необходимые справки и документы выдадим в течение рабочего дня», - написал в соцсетях врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Как пояснил первый заместитель губернатора области Юрий Умеренко, в настоящее время с пострадавшими горожанами создан чат для оперативного решения актуальных вопросов.

«Делаем сбор одежды и денег нуждающимся, по еде вопрос решен, если кому-то нужен транспорт добраться до родственников - готовы предоставить. Решим вопрос с покупкой школьных принадлежностей, в доме много детей. Часть квартир в доме была застрахована, со страховыми компаниями отработаем в ручном режиме, чтобы выплаты сделали максимально быстро», - пояснил Юрий Умеренко.

Также около сгоревшего дома будет выставлена охрана из сотрудников полиции, чтобы исключить случаи мародерства.