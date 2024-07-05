Участники фестиваля «БурмагинФест» создадут символическую карту Вологды

13 и 14 июля в областном центре пройдет III Межрегиональный фестиваль печатной графики «БурмагинФест». Он стал частью проекта врио губернатора Вологодской области «Лето Русского Севера». Площадка фестиваля станет фантазийным «идеальным городом» со своей территорией, устройством, жителями и символами.

«Вологда входит в число тех немногих региональных культурных центров России, где в течение длительного времени традиционно и целенаправленно развивалась печатная графика. В частности, в 60-70-е годы ХХ века творили Николай и Генриетта Бурмагины – вологодские художники-графики, которым посвящен фестиваль. «БурмагинФест» – это место реализации молодых художников-графиков из Вологды и других городов. Благодаря разнообразию форматов, интересным темам, активному продвижению, приглашенным сообществам художников-графиков о вологодской графике знают далеко за пределами Вологды», – рассказала руководитель Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды Елена Уханова.

Фестиваль будет проходить на набережной реки Вологды у фонтана (рядом с домом №1 по улице Маяковского). Для вологжан и гостей города проведут лекции о городе в искусстве печатной графики, концепции идеального города, а также техниках фотопечати от художников, искусствоведов, коллекционеров и др. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, посвященных разным экспериментальным техникам печатной графики и даже анимации. Будет организована выставка печатной графики «Московский эстамп», уличная выставка экслибрисов из коллекции Вологодской областной картинной галереи, выставка печатной графики на тему города, пройдут концерты. Также запланированы творческий нетворкинг, маркет печатной графики и изделий от художников из Вологды и других городов.

В частности, участники фестиваля совместно с художниками создадут символическую карту Вологды в рамках «Принт-walkа». Для каждой карты заранее задается определенная форма, которая делится на фрагменты по количеству участников. Каждый получает свой кусочек линолеума и, зная его форму, во время прогулки уже может продумать, какой мотив выбрать для своей гравюры. Гуляя, участники фотографируют или зарисовывают визуальные впечатления, а затем переносят их на линолеум в мастерской – на фестивале работа будет идти в шатре. Мероприятие состоится 13 июля с 12:30 до 15:30, рядом с ул. Маяковского, 1.

Также одним из мероприятий «БурмагинФеста» станет «Оттиск города» – лекция художника и архитектора Миши Приема совместно с художниками-графиками. Здесь будут создаваться полотна монотипии под электронное звучание музыканта Константина Пахолкова («Reddy Sample»). Всех желающих ждут 14 июля с 17:00.

Напомним, что в мае 2024 года была организована печатная резиденция для художников-графиков в Доме Вологодского масла. Художники из разных городов России изучали Вологду и создали альбом линогравюр с современным обликом города. Эта часть проекта стала некой отсылкой на цикл гравюр «Старая Вологда» (1922 г.) ведущих вологодских графиков 1920-х годов Н. Дмитревского и И. Варакина. По итогам печатной резиденции в рамках «БурмагинФест-2024» откроется выставка «Новая Вологда» в Шаламовском доме.