Очередной разрыв трубопровода произошел в Череповце

В Череповце произошел очередной прорыв трубопровода. На этот раз трубопровод прорвало в Зашекснинском районе города во время гидравлических испытаний. По словам мэра города Вадима Германова, ночью специалисты зачищали заготовки и подгоняли их по размерам.
«Эти работы выполняли на Южном шоссе, чтобы шумом оборудования не тревожить жителей домов на Октябрьском проспекте. В эти минуты начинается монтаж участков трубопровода. По оптимистичным прогнозам, ремонт завершится в субботу, после чего гидравлические испытания будут продолжены», - пояснил Германов.
Также, по его словам, большие утечки фиксируются на теплосетях Индустриального района города. Правда, где именно утекает теплоноситель, специалисты пока найти не могут.
«Аварийные бригады наших МУПов прочесывают квартал за кварталом, но пока безрезультатно. Сегодня мы обращаемся к вам с просьбой: если вы видите колодцы, из которых идет пар или в них слышен шум воды - дайте знать», - обращается мэр города к череповчанам.