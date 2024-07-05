Очередной разрыв трубопровода произошел в Череповце

В Череповце произошел очередной прорыв трубопровода. На этот раз трубопровод прорвало в Зашекснинском районе города во время гидравлических испытаний. По словам мэра города Вадима Германова, ночью специалисты зачищали заготовки и подгоняли их по размерам.

«Эти работы выполняли на Южном шоссе, чтобы шумом оборудования не тревожить жителей домов на Октябрьском проспекте. В эти минуты начинается монтаж участков трубопровода. По оптимистичным прогнозам, ремонт завершится в субботу, после чего гидравлические испытания будут продолжены», - пояснил Германов.

Также, по его словам, большие утечки фиксируются на теплосетях Индустриального района города. Правда, где именно утекает теплоноситель, специалисты пока найти не могут.