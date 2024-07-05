Сегодня в Вологде прощаются с Заслуженным учителем РФ

В Вологде сегодня прощаются с Заслуженным учителем РФ, кандидатом педагогических наук Еленой Рындиной, которая скончалась на 71-м году жизни. Более 26 лет она возглавляла вологодский центр помощи детям «Флагман».
«Обаятельнейшая, интеллигентная, умная, красивая, имеющая огромный опыт работы руководитель, которая нас очаровала, учила работать», - пишут о Елене Николаевне коллеги.
«Прощание с Еленой Николаевной состоится 5 июля в 10.00 ч. в Храме святого праведного Лазаря, по адресу г. Вологда, улица Бурмагиных, 50», - сообщают в группе детского центра в соцсетях.