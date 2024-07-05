Многоквартирный дом загорелся в Соколе от попадания молнии

21 пожарный тушит многоквартирный дом на улице Мусинского в Соколе, который загорелся сегодня утром от попадания молнии. По информации регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 450 кв.м.

«Пожарными подразделениями МЧС России эвакуировано 6 человек. К счастью, обошлось без пострадавших», - уточнили в МЧС Вологодской области.

Как сообщил на своей странице в соцсетях врио губернатора Георгий Филимонов, в доме было прописано около 45 человек.

«Прописаны около 45 человек, уточняем, сколько проживало на время пожара. На место отправил своего первого зама Ю.А. Умеренко, готовится оперативный штаб и маневренный фонд», - рассказал Филимонов.

Как сообщают очевидцы происшествия, дом загорелся после попадания молнии в конек дома.