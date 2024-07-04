Локации для взрослых и детей появятся в парке Евковка

После благоустройства в парке Евковка появятся различные локации для взрослых и детей. Работы проведет подрядная организация «Берсо», которая уже занимается реконструкцией ряда территорий. На ремонт общественного пространства направлено 257,2 млн рублей из областного бюджета при городском софинансировании.

«Подписать контракт планируется на следующей неделе, сразу после этого подрядчик зайдет на объект. Все работы в парке Евковка будут завершены в этом году. Проектом предполагается сформировать несколько функциональных пространств, которые будут удобны и интересны жителям всех возрастов. Всего в этом году мы преобразим сразу семь общественных территорий», – прокомментировал и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

В парке Евковка сформируют событийное пространство, где установят сцену, навес с качелями, кафе и туалет. Также высадят ель, рядом с которой можно проводить новогодние праздники. У пруда предполагается организовать зону отдыха и спуски к воде. В ивовом лесу необходимо сформировать дорожки и смонтировать освещение. Также в парке запланирована поляна для пикника и пространство для занятий йогой, спортивная и детская площадки. В частности, там появятся различные тренажеры, комплекс для воркаута, теннисный стол, стенка для стритбола, футбольные ворота, волейбольные стойки с сеткой, щит баскетбольный и др. На детской площадке планируется разместить качели и карусели, встраиваемые батуты, горки, детский игровой комплекс, песочницу и т.д.

Также по проекту необходимо создать прогулочную зону в природной части парка Евковка, с возможностью организации зимой лыжни. Появится в парке и площадка для выгула собак с необходимым игровым оборудованием – барьеры, полоса препятствий, различные платформы и др.