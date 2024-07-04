Голубые ели у картинной галереи Вологды будут убраны

[ Общество ]

В сквере у картинной галереи Вологды, где в настоящее время идут реставрационные работы, будут убраны голубые ели. Об этом сегодня рассказал врио мэра города Андрей Накрошаев.

Как пояснил профессор кафедры лесного хозяйства вологодской ГМХА имени Верещагина Ренат Хамитов, в ходе обследования деревьев было установлено, что у двух из шести елей повреждены корневые системы.

«Два дерева необходимо удалять. Но если мы их удалим, полностью нарушится вся композиция. Поэтому руководство города пошла на компромиссный шаг – ели старые будут удалены и посажены новые шестиметровые», - рассказал Ренат Хамитов.

По словам Андрея Накрошаева, в ходе реконструкции все воздушные коммуникации будут убраны в землю, будет выполнена подсветка памятника Ильюшину, а бетонную брусчатку заменят на гранит.

Завершить все работы по реконструкции сквера подрядчик должен к 1 сентября. 

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