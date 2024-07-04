Мастер «Вологдагортеплосети» заплатит более 2,2 млн рублей за гибель работника

В Вологде городским судом вынесен приговор в отношении 53-летнего мастера АО «Вологдагорплосеть», по вине которого в феврале прошлого года погиб работник. Происшествие, напомним, случилось на улице Можайского Вологды.

Как было установлено в ходе расследования, в 2022 году котельная на улице Можайского была передана теплосетям в 2022 году. Рядом располагался склад хранения реагентов, принадлежащий ОАО «РЖД». До 2013 года там хранилась серная кислота.

«В феврале 2023 года 53-летний мастер АО «Вологдагортеплосеть» поручил своим подчиненным пройти в помещение склада и выполнить там работы: электромонтеру - провести в помещение источник света, слесарю - открутить или срезать болты крышки с резервуара. Работники указания мастера выполнили. Крышка разгерметизировалась. В резервуаре оказалась серная кислота. Из-за выбросов ее газов под давлением произошел взрыв», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

В результате взрыва погиб 46-летний слесарь предприятия, тело которого спустя несколько часов после происшествия было обнаружено под завалами.

В отношении мастера было возбуждено уголовное дело, правда, сам он свою вину не признал.

Суд приговорил его к трем годам условного срока, а также взыскал в пользу ОАО «РЖД» ущерб за взорванный склад и 600 тысяч рублей – в пользу сестры погибшего слесаря.