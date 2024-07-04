Фестиваль молодого кино VOICES открывается в Вологде

В Вологде открывается фестиваль молодого кино VOICES. Фестиваль продлится до 7 июля.

«Фестиваль молодого кино VOICES традиционно объединит несколько специальных кинопрограмм, творческие встречи и разные проекты. Фильмы, которые покажут на наших площадках, со временем могут войти в историю кинематографии», – уверен врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Всего в программе фестиваля 36 картин, а также концерты, лекции и выставки. С 3 по 7 июля в Череповце площадками фестиваля станут кинотеатр «Комсомолец», Соляной сад и усадьба Гальских, а с 4 по 7 июля в Вологде - кинотеатры «Ленком» и «Салют», областная библиотека им. И.В. Бабушкина, Вологодская областная картинная галерея, Консисторский двор Вологодского кремля и галерея «Красный Мост».

Открытие фестиваля пройдет в вологодском «Ленкоме» в 19.00. Показы пройдут при поддержке правительства Вологодской области и администрации Вологды. Генеральный партнер – ПАО «Северсталь». Фестиваль входит в масштабный проект «Лето Русского Севера».