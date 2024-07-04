Стали известны фамилии кандидатов на довыборы в депутаты Заксобрания

[ Общество ]

Избирательная комиссия Вологодской области завершила прием документов от кандидатов в депутаты Законодательного собрания области. Довыборы будут проводиться в связи с отставкой экс-депутата Дениса Долженко, который сложил с себя полномочия после прокурорской проверки. Долженко, напомним, избирался в ЗСО по Заречному округу Вологды.

По данным регионального избиркома, за кресло депутата намерены бороться семь человек. Среди них – Андрей Дудин, выдвинутый от регионального отделения «Справедливой России», Татьяна Ермакова от ЛДПР, Марина Комарницкая от КПРФ, Вера Литвиненко от «Российской партии пенсионеров», Николай Смирнов, выдвинутый «Яблоком», Игорь Суров от «Родины», а также Сергей Томилов от «Единой России».    

Всем кандидатам нужно до 9 июля предоставить пакет документов для регистрации в избирательную комиссию Вологды, - говорится в сообщении избиркома. 

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