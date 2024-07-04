В Череповце создадут самую большую аварийную службу города с высокими зарплатами

Мэр Череповца Вадим Германов заявил о создании в городе самой большой аварийной службы, которая будет заниматься ремонтом и обслуживанием теплосетей, а также ликвидацией аварийных ситуаций.
Заявление прозвучало после оперативного штаба, который провел накануне в Череповце врио губернатора Георгий Филимонов. Напомним, в Индустриальном районе города металлургов уже больше недели не могут устранить последствия коммунальной аварии на тепловых сетях. Виновной в авариях местные власти считают компанию «Газпром теплоэнерго Вологда», которая оставила городские теплосети в изношенном состоянии.
Недавно власти города расторгли концессионное соглашение с компанией, после чего сети перешли на баланс местного предприятия «Теплоэнерго».
«Мы кратно увеличиваем зарплаты и приглашаем на работу: слесарей-ремонтников 5 разряда - зарплата от 90 тысяч рублей, слесарей-ремонтников 6 разряда - зарплата от 100 тысяч рублей, электросварщиков ручной сварки 5-6 разряда - зарплата от 100 тысяч рублей, мастеров, начальников участков, начальников смены - зарплата от 120 тысяч рублей», - обещает Германов в соцсетях.