В Череповце создадут самую большую аварийную службу города с высокими зарплатами

[ Общество ]

Мэр Череповца Вадим Германов заявил о создании в городе самой большой аварийной службы, которая будет заниматься ремонтом и обслуживанием теплосетей, а также ликвидацией аварийных ситуаций.  

Заявление прозвучало после оперативного штаба, который провел накануне в Череповце врио губернатора Георгий Филимонов. Напомним, в Индустриальном районе города металлургов уже больше недели не могут устранить последствия коммунальной аварии на тепловых сетях. Виновной в авариях местные власти считают компанию «Газпром теплоэнерго Вологда», которая оставила городские теплосети в изношенном состоянии.

Недавно власти города расторгли концессионное соглашение с компанией, после чего сети перешли на баланс местного предприятия «Теплоэнерго».  

«Мы кратно увеличиваем зарплаты и приглашаем на работу: слесарей-ремонтников 5 разряда - зарплата от 90 тысяч рублей, слесарей-ремонтников 6 разряда - зарплата от 100 тысяч рублей, электросварщиков ручной сварки 5-6 разряда - зарплата от 100 тысяч рублей, мастеров, начальников участков, начальников смены - зарплата от 120 тысяч рублей», - обещает Германов в соцсетях.

Теги:
ЖКХ теплосети ремонты
 

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