В Череповце создадут самую большую аварийную службу города с высокими зарплатами

Мэр Череповца Вадим Германов заявил о создании в городе самой большой аварийной службы, которая будет заниматься ремонтом и обслуживанием теплосетей, а также ликвидацией аварийных ситуаций.

Заявление прозвучало после оперативного штаба, который провел накануне в Череповце врио губернатора Георгий Филимонов. Напомним, в Индустриальном районе города металлургов уже больше недели не могут устранить последствия коммунальной аварии на тепловых сетях. Виновной в авариях местные власти считают компанию «Газпром теплоэнерго Вологда», которая оставила городские теплосети в изношенном состоянии.

Недавно власти города расторгли концессионное соглашение с компанией, после чего сети перешли на баланс местного предприятия «Теплоэнерго».