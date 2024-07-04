Череповецкие футболисты разгромили основного соперника по «Золотому кольцу»

[ Спорт ]

Без потери очков продолжает идти ФК «Череповец» в первенстве III дивизиона «Золотого кольца». Накануне череповчане разгромили кировский «Машиностроитель» - команду, которая до этого тура также шла без поражений.

Первый тайм соперники отыграли вничью - 1:1. После перерыва в ворота «машиностроителей» влетело ещё четыре мяча. Дублем в матче отметился капитан жёлто-чёрных Антон Балашов, ещё по голу забили Георгий Александров и Савелий Кунавин. Хозяева ответили забитым мячом Константина Шишкина.

Итог встречи - 5:2, череповчане одержали шестую победу подряд в первенстве и с 18 очками продолжают лидировать в турнире.

Ещё в одном матче игрового дня ФК «Олимп» уступил со счёт 2:3 СШОР (Тверская область). Дублем в составе вологжан отметился Антон Ковалёв. Для команды из Вологодского округа это поражение стало четвертым на турнире.

В следующем туре, 10 июля, ФК «Череповец» примет тверскую СШОР, а «Олимп» дома сыграет с молодежной командой кировского «Динамо».

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