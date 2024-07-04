Каждую субботу по Вологде будет курсировать экскурсионный автобус

В день города, 29 июня, экскурсионный автобус запустили в тестовом режиме. Жителям и гостям города такой формат пришелся по вкусу, поэтому теперь автобус будет курсировать каждую субботу. Поездки начнутся уже 6 июля.

В день будет по два рейса: в 10 утра с заездом в Архитектурно-этнографический музей «Семёнково», а в 13 часов – маршрут по городу.

Маршрут начнётся у арт-объекта «Птица Говорун» на ул. С. Орлова, там вологжан будет ждать автобус. Это место станет и конечной станцией.

Экскурсионные группы посетят памятник св. Герасиму, арт-объект «Дверь в...» на набережной реки Вологды, памятник 800-летию Вологды, памятник первому вологодскому фонарю у Красного моста и площадь Революции. Также запланирован внешний осмотр деревянных исторических зданий, отреставрированных в последние годы, в том числе Дом вологодского масла и комплекс «Заречный квартал».

Маршрут с заездом в Семёнково длится три часа. Послеполуденный маршрут рассчитан на час. Количество мест ограничено – 40 человек на каждую экскурсию.

Билет можно приобрести перед поездкой прямо в автобусе или заранее записаться по номеру 8 (800) 200-16-77.

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