Сергей Жестянников вместе с рестораторами обсудил пути развития туризма

Нехватку кадров в ресторанном бизнесе и другие аспекты, препятствующие максимальному раскрытию туристического потенциала Вологодчины, обсудили в Законодательном Собрании области. Встреча состоялась в рамках реализации в регионе «Стратегии 2.0», предложенной врио губернатора области Георгием Филимоновым.

Председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников совместно с депутатом Анатолием Диановым, руководителями ведущих ресторанов и отелей региона обсудил основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в процессе развития мест общественного питания так необходимых для приёма туристов.

Самый главный вопрос, который волнует все без исключения кафе и рестораны Вологодчины - кадровый. По словам Анатолия Дианова, который является руководителем сети семейных ресторанов, оборудование, на котором практикуются студенты коллежей, безвозвратно устарело, а навыки выпускников не позволяют справляться с задачами современного кафе. При этом далеко не все обучающиеся планируют стать поварами.

«Студенты хотят быть блогерами, курьерами, но не поварами. Поэтому нам необходима помощь областного бюджета в виде субсидий на проведение коротких курсов для переквалификации всех желающих на поваров с гарантией их дальнейшего трудоустройства в систему общественного питания. Мы готовы привлечь опытных шеф-поваров для обучения, и эта работа должна проводиться в системе. Если нам удастся хотя бы 20 человек в области подготовить к работе к началу 2025 года, то это уже будет большая помощь отрасли и посодействует развитию туристической привлекательности региона», - пояснил Дианов.

Сергей Жестянников предложил рассмотреть возможность решения кадрового голода с помощью программы «Профессионалитет». Это позволит переоснастить производственные базы колледжей и техникумов, где обучают поваров, на федеральные средства при непосредственном участии потенциальных работодателей.

Андрей Коншин, руководитель ряда вологодских ресторанов, отметил, что необходимо активнее популяризировать рабочие профессии.

Мария Молодцова, представитель ряда ресторанов и баз активного отдыха, добавила, что работу по профориентации нужно начинать со школьной скамьи: выходить в школы и рассказывать выпускникам о преимуществах работы в системе общественного питания, чётко обозначая действительный уровень заработных плат.

Сергей Жестянников поддержал и эту идею, предложив создание серии роликов под рабочим названием «Имидж успеха» для демонстрации их в школах, колледжах, общественном транспорте, социальных сетях и СМИ.