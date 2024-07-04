В Вологде дети подожгли мусорную площадку

Происшествие случилось вчера утром, в начале девятого, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. В пожарную охрану поступило сообщение о возгорании по адресу Новгородская, 3 «А». На открытой придомовой территории, огороженной металлическим забором, на мусорной площадке горел строительный мусор.

По словам вологжанина, вызвавшего огнеборцев, из окна своей квартиры он видел, как двое детей ходят возле этой площадки. Минут через пять в окно его балкона постучала женщина, которая сказала, что горит мусор. Детей в этот момент уже не было. Вологжанин выбежал на улицу, в это время люди из соседнего дома пытались потушить огонь из шланга. Вскоре приехали пожарные. Одна из женщин рассказала, что видела, как двое детей, мальчик и девочка лет 10-12, убегали из двора и кричали, что «умеют поджигать».

Потушить огонь сотрудникам МЧС удалось на площади пять квадратных метров.