С начала года 139 детей-сирот обеспечили жильем на Вологодчине

С начала года в Вологодской области заключено 120 договоров найма жилого помещения для детей-сирот, а также выдано 19 сертификатов. До конца года планируется предоставить квартиры 296 детям-сиротам. Проектирование и строительство домов для детей осуществляется по программе «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания».

«10 июня состоялся аукцион по выбору организации для подготовки проекта 9-квартирного дома в Великом Устюге. Победителем стала ООО «Метрополия». Контракт с организацией находится в стадии заключения. Срок выполнения работ предусмотрен до 28 февраля 2025 года», – рассказал врио области Георгий Филимонов.

Сейчас проектируется дом на 24 квартиры в деревне Нифантово Шекснинского района. На данный момент заключен договор на экспертное сопровождение. Проектная группа ГКУ ВО «Служба единого заказчика» разрабатывает сметную документация. Помимо этого, создаются проекты домов для детей-сирот в Бабаевском, Верховажском, Междуреченском округах.

Напомним, в этом месяце планируется аукцион на строительство 9-квартирного дома в Сямже и 12-квартирного дома в Кичменгском Городке.