Вологжанин ответит в суде за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего вологжанина. Он обвиняется в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

В 2023 году мужчина ознакомился в одной из социальных сетей с несколькими публикациями, касающимися проведения СВО. После этого он разместил под ними свои негативные комментарии. Сотрудники регионального УМВД обратили внимание на действия вологжанина, следствием были возбуждены уголовные дела по двум эпизодам. Мужчина задержали, а позже суд избрал меру пресечения. По версии следствия, своими действиями фигурант ввел в заблуждение неограниченный круг лиц и дискредитировал Вооруженные силы РФ.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.