Всех червей в водопроводных трубах Череповца уничтожат до 10 июля

В Череповце до 10 июля будет проведена дезинфекция всех водопроводных труб в жилых домах, пострадавших в результате крупной коммунальной аварии. Об этом во время проведения оперативного штаба рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«Для ликвидации биоматериалов в воде нужно установить обратный клапан в домах и дезинфицировать коммунальную систему. Так, например, дома по улице Ленина 86-88 уже продезинфицированы силами «Водоканала». В них также установили трубы из полиэтилена низкого давления», - рассказал Георгий Филимонов.

Глава МУП «Водоканал» Череповца пообещал, что до 10 июля все биоматериалы в водопроводной воде будут уничтожены.

К 55 домам, пострадавшим во время разрыва на коммунальных сетях, горячая вода будет подключена до пятницы 5 июля.

«В силу объективных реалий, следствием которых стало отключение водоснабжения такого количества домов, был причинен ущерб бытовым нуждам жителей», - добавил Георгий Филимонов.

В пресс-службе врио губернатора напомнили, что в этом году в Вологодской области запланировано отремонтировать 94 километра сетей и построить или реконструировать 80 объектов коммунальной инфраструктуры.