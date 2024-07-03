Георгий Филимонов отменил фильм с «заукраинским комиком-русофобом» в Череповце

[ Общество ]

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов отменил показ в Череповце фильма с участием «заукраинского комика-русофоба» Александра Гудкова. Первоначально свое отношение череповчан к Гудкову призывала высказать известная российская актриса Яна Поплавская. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Поплавской, - пишет сегодня портал GorodVo.   

«Вадим Такменев в своей итоговой программе напомнил бы, как узкий Гудков цинично пародировал песню «Я русский» и выступал на концерте в поддержку Вооруженных сил Украины в Латвии. Что Гудкову стыдно, что он родился 24 февраля. Что в Турции он призвал донатить ВСУ», - написала Поплавская в тг-канале.

Актриса призвала жителей Череповца, чьи близкие находятся на СВО и просто честных людей «в день шоу Гудкова 7 июля прийти в кинотеатр Мори Синема в ТЦ Июнь и выразить свое отношение к русофобу и спонсору ВСУ». В январе этого года общественники просили признать Гудкова иноагентом.

Сегодня стало известно, что кинопоказ Александра Гудкова в Череповце отменили. 

По поводу Гудкова, кратко. Я услышал обращение, решил. Благодарю коллег из мэрии Череповца и профильных органов за чуткость и понимание. Кинопоказа этого не будет.

Теги:
комик концерт
 

Последние новости

ФК «Череповец» засчитали техническую победу в матче против «СШ им. Г. А. Ярцева»
Георгий Филимонов отменил фильм с «заукраинским комиком-русофобом» в Череповце
Более 200 жд-контейнеров со своей продукцией будет отправлять в Китай Сокольский ДОК каждый месяц
Очередной температурный рекорд побит в Вологде
Неосторожное обращение с огнем привело к двум лесным пожарам на Вологодчине
Вологжанин отправится в колонию строгого режима за вымогательство оружия
Филиал Ярославского медуниверситета в сентябре примет первых студентов в Вологде
Дачный домик сгорел в Шекснинском районе
Под Грязовцем сегодня утром прорвало газопровод
Редкая православная святыня появится в Кафедральном соборе Вологды