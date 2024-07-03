Георгий Филимонов отменил фильм с «заукраинским комиком-русофобом» в Череповце

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов отменил показ в Череповце фильма с участием «заукраинского комика-русофоба» Александра Гудкова. Первоначально свое отношение череповчан к Гудкову призывала высказать известная российская актриса Яна Поплавская. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Поплавской, - пишет сегодня портал GorodVo.

«Вадим Такменев в своей итоговой программе напомнил бы, как узкий Гудков цинично пародировал песню «Я русский» и выступал на концерте в поддержку Вооруженных сил Украины в Латвии. Что Гудкову стыдно, что он родился 24 февраля. Что в Турции он призвал донатить ВСУ», - написала Поплавская в тг-канале.

Актриса призвала жителей Череповца, чьи близкие находятся на СВО и просто честных людей «в день шоу Гудкова 7 июля прийти в кинотеатр Мори Синема в ТЦ Июнь и выразить свое отношение к русофобу и спонсору ВСУ». В январе этого года общественники просили признать Гудкова иноагентом.

Сегодня стало известно, что кинопоказ Александра Гудкова в Череповце отменили.