Более 200 жд-контейнеров со своей продукцией будет отправлять в Китай Сокольский ДОК каждый месяц

Клееная конструкционная балка, CLT-панели и пиломатериалы поставляются заказчикам в китайские пункты назначения Янтань, Тайцан и Чжэнчжоу.

Segezha Group отправил в Китай в первом полугодии 2024 года 15 контейнерных поездов с готовой продукцией Сокольского деревообрабатывающего комбината. 28 июня из Сокола в КНР отправлено 62 контейнера с пиломатериалами.

«На данный момент мощность производства Сокольского ДОКа - более 100 тысяч кубометров клееных деревянных конструкций и 50 тысяч кубометров панелей CLT в год. До конца этого года на азиатский рынок мы планируем экспортировать 60 тысяч кубометров своей продукции. Мы будем отправлять по 2-3 контейнерных поезда ежемесячно, в среднем 62-76 контейнера в каждом, - рассказал директор по логистике Segezha Group Андрей Юдин.

Аналитики прогнозируют увеличение потребления российских пиломатериалов в Китае на фоне снижения поставок из ЕС из-за затруднений в Красном море. В структуре потребления пиломатериалов мебельная отрасль занимает 60%, строительная - 40%. Мебельная промышленность Китая продемонстрировала в 1 квартале 2024 года бурный рост (+20% год к году). Помимо Китая, Segezha Group поставляет продукцию в Турцию, Иран, страны СНГ, Японию, Корею и Индию.

В сегменте деревянного домостроения аналитики прогнозируют быстрорастущий внутренний рынок. Так, доля деревянного строительства в малоэтажных зданиях в РФ по итогам 2023 г. составила 27%. Поэтому основными заказчиками панелей CLT, произведенных на Сокольском ДОКе, являются российские застройщики сектора ИЖС и гостиничных комплексов из Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края и Республики Карелия. На экспорт CLT идут в Узбекистан, Грузию, Турцию и Китай.

По клееной балке 85% составляют внутренние заказы по России. Экспорт идет в Армению, Грузию, Израиль, Турцию и Узбекистан.