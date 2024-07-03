Очередной температурный рекорд побит в Вологде

2 июля в Вологде был побит рекорд максимальной температуры дня: воздух прогрелся до +30,6 градусов, что на 0,4 градуса выше, чем в 1999 году. Об этом сообщил Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На востоке области максимальная температура превысила +31 градус, однако рекорды прошлых лет устояли.

Сегодня, 3 июля, фронтальный раздел сместится к центру области. За исключением крайнего востока, погода будет неустойчивой с грозами, ливнями и шквалистым усилением ветра. Днем +28, +33 градусов, по крайнему западу +22, +23 гр. Вечером и в ночь на четверг, 4 июля, грозовой фронт сместится на восток. Начиная с запада региона, погода начнет улучшаться, температура воздуха составит +26, +31 градусов.