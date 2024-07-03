Неосторожное обращение с огнем привело к двум лесным пожарам на Вологодчине

Возгорания были зафиксированы на территории лесного фонда в Устюженском и Вожегодском округах.

«Общая площадь возгораний составила 0,7 гектара. Причина пожаров – неосторожное обращение граждан с огнем. На тушение огня было привлечено 15 человек и 4 единицы специальной техники. На территории области установилась жаркая и сухая погода, растет класс пожарной опасности, поэтому призываю граждан строго соблюдать правила поведения в лесу», – отметил начальник Департамента природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства области Владислав Ефанов.

С начала года на территории Вологодской области произошло 16 лесных пожаров общей площадью 25,53 га. Все пожары ликвидированы в первые сутки с момента обнаружения.

В регионе действует четырёхкомпонентная система мониторинга лесопожарной обстановки: наземный мониторинг, наблюдение с воздуха, данные с видеокамер и спутниковые снимки.

Для минимизации рисков на территории региона утверждён сводный план тушения возгораний, проведены командно-штабные учения, завершены проверки техники и личного состава лесной охраны.

В этом сезоне к тушению лесных пожаров привлечены более 3 тыс. человек и 10 тыс. единиц средств пожаротушения.

По данным ИСДМ – Рослесхоз на сегодняшний день в области установился 3 класс пожарной опасности по условиям погоды, за исключением Вытегорского района, где действует 1 класс.

По прогнозу к концу недели на территории Никольского, Кич-Городецкого округов области сохранится 3 класс пожарной опасности по условиям погоды, на остальной территории области установится 1 класс.

Врио губернатора Георгий Филимонов подчеркивает, что важно соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жаркий и сухой сезон. За нарушения граждане и юридические лица несут административную и уголовную ответственность.