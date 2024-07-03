Филиал Ярославского медуниверситета в сентябре примет первых студентов в Вологде

Об этом рассказал руководитель Департамента здравоохранения региона Антон Еремеев в ходе вчерашнего оперативного совещания в Правительстве Вологодской области.

На данный момент уде подписано соглашение о сотрудничестве в сфере медицинского образования между Правительством Вологодской области и Ярославским государственным медицинским университетом.

«Ремонтные работы по данному объекту закончены. В адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации направлено письмо о внесении изменений в устав образовательного учреждения и включения дополнительного адреса в городе Вологда. Сформировано штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу. Мы ждём середину июля, чтобы войти в процедуру лицензирования с коллегами из Роспотребнадзора», – рассказал Антон Еремеев.

С 1 сентября 2024 года в учебном заведении начнется обучение по специальности «Лечебное дело» – 50 бюджетных мест, интернатура – 25 мест, ординатура – 25 мест, и 5 внебюджетных мест по шести специальностям: «Терапия», «Педиатрия», «Анестезиология – реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Оториноларингология», «Офтальмология».