Дачный домик сгорел в Шекснинском районе

Пожар произошел вчера в восьмом часу вечера недалеко от деревни Раменье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. 55-летняя хозяйка дома рассказала, что она занималась уборкой дома, когда почувствовала запах дыма. Открыв двери в коридор, женщина увидела, что стена хозяйственной части дома горит. Она выбежала на улицу и позвонила мужу, чтобы тот вызвал пожарных.

Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на площади 36 квадратных метров. В результате пожара сгорела хозяйственная часть дома, бревенчатые стены дома обуглены с внутренней и внешней сторон. У автомобиля, принадлежащего мужу собственницы, оплавлены молдинги и обгорело лакокрасочное покрытие. Кроме того, пострадала и соседская баня. У неё оплавлена наружная отделка, выполненная из сайдинга.

Предварительными причинами пожара специалисты считают аварийный режим работы электрооборудования из-за короткого замыкания электросети или неосторожность при курении.