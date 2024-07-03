Редкая православная святыня появится в Кафедральном соборе Вологды

В Кафедральный собор Вологды передадут башмачок святого Спиридона Тримифунского. Реликвия прибудет на вологодскую землю из Греции и будут передана в собор 14 июля, в день памяти Всех святых.

«Очень значимая почитаемая святыня для православных христиан – башмачок святого Спиридона Тримифунского. Это очень серьезная веха, которую очень высоко оценят. Отдельная благодарность нашему духовному сподвижнику митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Савве за принятие этого дара и размещение в соборе», – отметил врио Губернатора Георгий Филимонов.

Как сообщает пресс-служба врио губернатора, реликвия появится благодаря заместителю губернатора Денису Алексееву, который обратился с просьбой о передаче святыни к митрополиту Корфу, Паксоса и Диапонтовых островов Нектарию.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века. Господь наградил его даром чудотворения, он исцелял тяжелобольных людей и изгонял бесов. Вскоре после смерти жены он стал епископом города Тримифунта на западе Кипра. На епископской кафедре он продолжал творить дела милосердия, бережно окормлял свою паству, принимал странников и нищих.

После смерти Спиридона его мощи перевезли на остров Корфу и поместили в специально построенный для этого храм.

Тело святого Спиридона осталось мягким и теплым, на нем архиерейское облачение, а на ногах – бархатные тапочки, которые обладают чудесным свойством: за год пребывания на теле святого они изнашиваются. Считается, что святитель до сих пор странствует по миру и своими молитвами помогает людям. Ввиду изношенности тапочки каждый год переобувают, а изношенные тапочки или их части передают в храмы и монастыри.