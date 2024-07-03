На желании заработать череповчанин потерял более 2 млн рублей

[ Происшествия ]

В Череповецком районе 51-летний местный житель потерял более 2 млн рублей на желании заработать. Как рассказали в региональном УМВД, мужчина заинтересовался рекламным роликом, в котором предлагали заработать в интернете. Для этого необходимо было выполнять различные задания менеджеров на сайтах.

«В течение месяца мужчина регистрировался на различных сайтах, выполнял задания, некоторые из которых касались денежных переводов на неизвестные счета. Суммы взносов росли с 10 тысяч до 1 миллиона рублей», - рассказали в УМВД.

Только когда сумма переводов превысила 2,2 млн рублей, череповчанин понял, что его все это время обманывали. Мужчина в результате написал заявление в полицию.

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