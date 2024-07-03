Жесткое ДТП с мотоциклистом произошло сегодня в Вологде

В Вологде сегодня произошло жесткое столкновение с мотоциклистом. Происшествие случилось около половины восьмого утра на перекрестке улиц Герцена и Левичева. Авария попала на камеры группы Baza.net.

По предварительной информации, мотоциклист начал проезжать перекресток по улице Левичева, как только загорелся зеленый сигнал светофора. В это время по улице Герцена уже на запрещающий сигнал светофора следовал автомобиль Хендай Солярис.

В результате удара мотоциклист отлетел на несколько метров. Очевидцы сообщают, что водитель мотоцикла в результате ДТП получил травмы.