На вологодских автобусах появятся лоси

На 100 автобусах Вологды в скором времени появятся лоси. О новом брендировании общественного транспорта рассказал врио мэра города Андрей Накрошаев на оперативном совещании в правительстве региона.

«Не позднее 15 июля начнем брендирование 100 автобусов МУП «ПАТП № 1», доработаем эскиз. В течение месяца наши автобусы приобретут новый вид», – пояснил Накрошаев.

Также, по его словам, водителям автобусов Вологды повысят заработную плату с 1 августа на 15 тысяч рублей. Таким образом, средняя зарплата водителя без переработки составит 70 тысяч рублей.