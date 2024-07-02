На вологодских автобусах появятся лоси

[ Общество ]

На 100 автобусах Вологды в скором времени появятся лоси. О новом брендировании общественного транспорта рассказал врио мэра города Андрей Накрошаев на оперативном совещании в правительстве региона.

«Не позднее 15 июля начнем брендирование 100 автобусов МУП «ПАТП № 1», доработаем эскиз. В течение месяца наши автобусы приобретут новый вид», – пояснил Накрошаев.  

Также, по его словам, водителям автобусов Вологды повысят заработную плату с 1 августа на 15 тысяч рублей. Таким образом, средняя зарплата водителя без переработки составит 70 тысяч рублей.

Теги:
общественный транспорт лоси бренд
 

Последние новости

На вологодских автобусах появятся лоси
Воспитанник архангельского хоккея будет тренировать молодежку череповецкого «Алмаза»
Министерство молодежной политики появится в Вологодской области
10 троллейбусов прибудут в Вологде из Санкт-Петербурга уже на этой неделе
Улицы Элеваторную и Промышленную отремонтируют в Вологде
20 школ области с низкими результатами получат гранты
На Вологодчине увеличили размер материнского капитала
В центре Вологды загорелось кафе "Чикибамбони"
Макет аэродрома времен Великой Отечественной Войны установят в музее Кадникова
Череповчанка пожертвовала выплаты за гибель сына на восстановление храма