Воспитанник архангельского хоккея будет тренировать молодежку череповецкого «Алмаза»

Константин Касаткин назначен на пост главного тренера череповецкого «Алмаза» - команды Молодёжной хоккейной лиги.

Константин Касаткин - воспитанник архангельского хоккея. В 1992 году он переехал в Ярославль. С 1993 по 2014 год выступал в амплуа нападающего за команды: ШВСМ Ярославль, «Торпедо-2», «Торпедо», «Кристалл» (Саратов), «Авангард» (Омск), «Амур» (Хабаровск), «Сибирь» (Новосибирск) и другие.

Тренерская карьера Константина Касаткина началась в СДЮСШОР «Локомотив» в 2015 году. С 2016 по 2023 год работал с молодёжными командами системы «Локомотив»: «Локо-Юниор» и «Локо-76». Сезон 2023/24 провёл на должности главного тренера МХК «Капитан» (Ступино).