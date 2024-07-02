Воспитанник архангельского хоккея будет тренировать молодежку череповецкого «Алмаза»

[ Спорт ]

Константин Касаткин назначен на пост главного тренера череповецкого «Алмаза» - команды Молодёжной хоккейной лиги.

Константин Касаткин - воспитанник архангельского хоккея. В 1992 году он переехал в Ярославль. С 1993 по 2014 год выступал в амплуа нападающего за команды: ШВСМ Ярославль, «Торпедо-2», «Торпедо», «Кристалл» (Саратов), «Авангард» (Омск), «Амур» (Хабаровск), «Сибирь» (Новосибирск) и другие.

Тренерская карьера Константина Касаткина началась в СДЮСШОР «Локомотив» в 2015 году. С 2016 по 2023 год работал с молодёжными командами системы «Локомотив»: «Локо-Юниор» и «Локо-76». Сезон 2023/24 провёл на должности главного тренера МХК «Капитан» (Ступино).

«Да, хотя у меня была другая команда («Капитан»), я уделял внимание этому вопросу. В регулярном чемпионате мы встречались с «Алмазом» и разбирали игру соперника. Когда стало известно, что я буду здесь работать, стал более пристально изучать видеоматериалы, анализировать игру каждого игрока и консультироваться с тренерами, которые здесь работали», сказал новый главный тренер в интервью пресс-службе череповецкого клуба.

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